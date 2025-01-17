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Сегодня, 05:00

Мирра Андреева — Магдалена Фрех: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Мирра Андреева и Магдалена Фрех встретятся в матче Australian Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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Россиянка Мирра Андреева встретится с Магдаленой Фрех из Польши в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии в пятницу, 17 января. Игра будет проходить на арене «1573» в Мельбурне и начнется не ранее 6.00 по московскому времени.

Результаты игр Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальных трансляций матчей Australian Open, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Также трансляции доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

Победитель матча Андреевой и Фрех в четвертом круге сыграет с чемпионкой Aus Open Ариной Соболенко из Белоруссии или Кларой Таусон из Дании. В предыдущем раунде Фрех, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, обыграла россиянку Анну Блинкову, а 15-я ракетка мира Андреева — японку Моюку Утидзиму.

Теннис
Мирра Андреева
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