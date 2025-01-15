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Сегодня, 06:02

Мирра Андреева вырвала победу у Утидзимы и вышла в третий круг Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла у японки Моюки Утидзимы во втором круге Australian Open — 6:4, 3:6, 7:6 (10:8).

Матч длился 2 часа 21 минуту. 17-летняя россиянка подала 9 раз навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта (из 10).

Следующей соперницей Андреевой будет Магдалена Фрех из Польши.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 14) — Моюка Утидзима (Япония) — 6:4, 3:6, 7:6 (10:8)

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Теннис
Мирра Андреева
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