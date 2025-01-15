Мирра Андреева вырвала победу у Утидзимы и вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла у японки Моюки Утидзимы во втором круге Australian Open — 6:4, 3:6, 7:6 (10:8). Матч длился 2 часа 21 минуту. 17-летняя россиянка подала 9 раз навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта (из 10). Следующей соперницей Андреевой будет Магдалена Фрех из Польши. Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг Мирра Андреева (Россия, 14) — Моюка Утидзима (Япония) — 6:4, 3:6, 7:6 (10:8)