Мирра Андреева и Моюка Утидзима встретятся в матче Australian Open

Россиянка Мирра Андреева встретится с японкой Моюкой Утидзимой в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на среду, 15 ноября. Игра будет проходить в спорткомплексе «Мельбурн Парк» и начнется не ранее 3.00 по московскому времени.

Результаты игр чемпионата можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальных трансляций матчей Australian Open, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Также трансляции доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

Победитель матча Андреевой и Утидзимы в третьем круге встретится с Магдаленой Фрех или Анной Блинковой. В первом круге Учижима обыграла Магду Линетт из Польши, а Андреева — Марию Боузкову (Чехия).