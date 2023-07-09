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Сегодня, 15:42

Мирра Андреева обыграла Потапову и вышла в четвертый круг Уимблдона

Мария Гусева
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Уимблдона.

В матче третьего круга 16-летняя спортсменка обыграла соотечественницу Анастасию Потапову — 6:2, 7:5.

Встреча продлилась 1 час 36 минут. Андреева ни разу не подала на вылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 21. На счету Потаповой ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В 1/8 финала Андреева сыграет с американкой Мэдисон Кис.

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Мирра Андреева (Россия, Q) — Анастасия Потапова (Россия, 22) — 6:2, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/11/7/
Теннис
Уимблдон
Анастасия Потапова
Мирра Андреева
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