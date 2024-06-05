Мирра Андреева обыграла Соболенко и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева в трех сетах обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. Встреча длилась 2 часа 29 минут.

Андреева четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14. У Соболенко три эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из шести.

Соболенко взяла медицинский тайм-аут из-за болей в животе по ходу второго сета с Андреевой.

В полуфинале 17-летняя Андреева сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4