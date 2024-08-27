Мирра Андреева вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Мирра Андреева в двух сетах победила колумбийку Камилу Осорио в первом круге US Open.

Встреча длилась 1 час 39 минут и завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4) в пользу 17-летней россиянки. Андреева за матч 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13. На счету ее соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Россиянка повторила прошлогодний результат на Открытом чемпионате США, снова выйдя во второй раунд. Ее следующей соперницей на этом турнире станет Эшлин Крюгер из США.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Мирра Андреева (Россия, 21) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:2, 7:6 (7:4)