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Сегодня, 19:20

Мирра Андреева победила Грачеву и сыграет с Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Игнат Заздравин
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Мирра Андреева победила Варвару Грачеву, представляющую Францию, в четвертом круге Открытого чемпионата Франции-2024 — 7:5, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 32 минуты.

Андреева сделала 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Грачевой 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале россиянка сыграет с Ариной Соболенко (Белоруссия, 2).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мирра Андреева (Россия) — Варвара Грачева (Франция) — 7:5, 6:2.

Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
Теннис
Ролан Гаррос
Арина Соболенко
Варвара Грачева
Мирра Андреева
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