Андреева выиграла у Парри в третьем круге Australian Open, уступая 1:5 в решающем сете

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла француженку Диану Парри в матче третьего круга Australian Open — 1:6, 6:1, 7:6 (10:5).

Встреча длилась 2 часа 23 минуты. По ходу третьего сета 16-летняя россиянка проигрывала со счетом 1:5.

Андреева совершила 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. У Парри 0 эйсов и 1 двойная ошибка, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В четвертом круге россиянка сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия, Q) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Мирра Андреева (Россия) — Диан Парри (Франция) — 1:6, 6:1, 7:6 (10:5)