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Сегодня, 11:54

Мирра Андреева поделилась мнением о возможном участии в Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Мирра Андреева после победы над шестой ракеткой мира тунисской спортсменкой Онс Жабер во втором круге Australian Open поделилась мнением о возможном выступлении на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

«Интересно было бы поехать на Олимпиаду в Париже? Возможно. Не знаю, поеду ли я, но если будет шанс, то я с радостью. В этом турнире я тоже мечтаю сыграть. Но посмотрим. Пока не знаю», — сказала Андреева на пресс-конференции.

В третьем круге турнира 16-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Камилла Рахимова — Диан Парри.

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Australian Open
Олимпиада
Мирра Андреева
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