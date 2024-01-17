Мирра Андреева поделилась мнением о возможном участии в Олимпиаде в Париже

Российская теннисистка Мирра Андреева после победы над шестой ракеткой мира тунисской спортсменкой Онс Жабер во втором круге Australian Open поделилась мнением о возможном выступлении на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

«Интересно было бы поехать на Олимпиаду в Париже? Возможно. Не знаю, поеду ли я, но если будет шанс, то я с радостью. В этом турнире я тоже мечтаю сыграть. Но посмотрим. Пока не знаю», — сказала Андреева на пресс-конференции.

В третьем круге турнира 16-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Камилла Рахимова — Диан Парри.