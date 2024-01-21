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Сегодня, 16:01

Мирра Андреева о своем выступлении на Australian Open: «В целом, я провела хороший турнир»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Мирра Андреева подвела итоги своего выступления на Australian Open-2024.

16-летняя россиянка закончила выступления на Открытом чемпионате Австралии в 1/8 финала, уступив в трех сетах чешской теннисистке Барборе Крейчиковой (6:4, 3:6, 2:6).

«Думаю, в целом я провела хороший турнир. Второй раз в жизни играла в четвертом круге, и, надеюсь, не в последний, — сказала Андреева на пресс-конференции. — Предыдущий матч был великолепным. Много позитива и на турнире, и в этом матче. Жду возвращения сюда в следующем году. Мне очень нравится Мельбурн, нравится атмосфера, нравится играть на этих кортах. Надеюсь, в следующем году я смогу вернуться и снова играть перед этими потрясающими трибунами. Сегодня меня многие поддерживали. Извините, что я вас немного разочаровала. Уверена, в следующем матче здесь я постараюсь показать свой лучший уровень и порадовать вас».

Мирра Андреева впервые в карьере выступила на Australian Open. Она повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема». Ранее теннисистка доходила до четвертого круга на Уимблдоне-2023.

Теннис
Australian Open
Мирра Андреева
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