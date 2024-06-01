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Сегодня, 21:00

Мирра Андреева повторила достижение Курниковой на Открытом чемпионате Франции

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото AFP
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17-летняя россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой со времен Анны Курниковой в 1998 году, которая смогла выйти в четвертый раунд на всех трех покрытиях на турнирах «Большого шлема», сообщает Opta.

В субботу, 1 июня, Андреева разгромила американку Пэйтон Стирнс (6:2, 6:1) и впервые в карьере вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

В 2023 году российская теннисистка также доходила до четвертого круга на «Уимблдоне» (трава), а в 2024-м играла на этой стадии на Открытом чемпионате Австралии (хард).

Следующей соперницей российской спортсменки на «Ролан Гаррос» этого года будет уроженка Москвы Варвара Грачева, которая на данный момент представляет Францию.

Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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