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Сегодня, 16:09

Мирра Андреева повторила достижение Шараповой на Уимблдоне

Мария Гусева
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Мирра Андреева повторила достижение соотечественницы Марии Шараповой на Уимблдоне, сообщает OptaAce.

С 2000 года Андреева стала второй теннисисткой в возрасте до 17 лет, которая смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона за счет победы в матче третьего круга со счетом 2:0 по сетам. Другой была Мария Шарапова в 2003 году.

В матче третьего круга 16-летняя Андреева обыграла свою соотечественницу Анастасию Потапову (6:2, 7:5).

В 1/8 финала Андреева сыграет с американкой Мэдисон Кис.

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Теннис
Уимблдон
Мария Шарапова
Мирра Андреева
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