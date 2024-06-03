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Сегодня, 20:20

Мирра Андреева превзошла достижение Шараповой на «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Мирра Андреева стала второй самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 21-м веке, сообщает Opta Sports.

3 июня россиянка обыграла Варвару Грачеву из Франции в четвертом круге турнира (7:5, 6:2). Игра продолжалась 1 час 32 минуты.

Она вышла в четвертьфинал в возрасте 17 лет и 27 дней. Моложе Андреевой была только Сесиль Каратанчева из Болгарии, которая в 2005 году вышла в 1/4 финала в 15 лет и 288 дней.

Кроме того, Мирра превзошла достижение Марии Шараповой, которая в 2004 году достигла пятого круга Открытого чемпионата Франции в возрасте 17 лет и 35 дней.

В четвертьфинале россиянка сыграет с Ариной Соболенко (Белоруссия, 2).

Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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