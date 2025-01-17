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Сегодня, 13:31

Мирра Андреева — о предстоящем матче с Соболенко: «Я так устала играть против нее»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос о предстоящем матче против белоруски Арины Соболенко в четвертом круге Australian Open-2025.

В третьем круге 17-летняя россиянка обыграла польку Магдалену Фрех — 6:2, 1:6, 6:2.

«Я провела с ней время в Дубае несколько недель назад, и это было здорово. Я поняла, что она очень приятный человек. Но я так устала играть против нее. Мы встречались уже 4-5 раз. Не знаю, надеюсь, это будет интересный матч, я приложу все усилия.

Я достигла точки, когда осознаю, насколько хорошо могу играть, но я стараюсь не думать об этом и не слишком прислушиваться к тому, чего люди от меня ждут», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Матч Андреевой против Соболенко станет для спортсменок пятой очной встречей. Ранее россиянка сумела одержать одну победу. Первая ракетка мира побеждала трижды.

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Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Мирра Андреева
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