Мирра Андреева проиграла Гауфф во втором круге US Open

Сегодня, 20:31
Российская теннисистка Мирра Андреева уступила американке Коко Гауфф во втором круге US Open — 3:6, 2:6.
Игра продолжалась 1 час 17 минут.
Россиянка не сделала ни одного эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Гауфф 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Коко Гауфф (США, 6) — Мирра Андреева (Россия) — 6:3, 6:2