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«Большой шлем»

Сегодня, 20:31

Мирра Андреева проиграла Гауфф во втором круге US Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Мирра Андреева уступила американке Коко Гауфф во втором круге US Open — 3:6, 2:6.

Игра продолжалась 1 час 17 минут.

Россиянка не сделала ни одного эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Гауфф 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Коко Гауфф (США, 6) — Мирра Андреева (Россия) — 6:3, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/11/5/
Теннис
US Open
Мирра Андреева
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