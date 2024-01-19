Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:13

Андреева — о словах Маррея: «Постараюсь это как-то распечатать и вставить в рамку»

Ана Горшкова
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала реакцию экс первой ракетки мира Энди Маррея на ее победу в матче третьего круга Australian Open с француженкой Дианой Парри (1:6, 6:1, 7:6 (10:5)).

«Честно говоря, я не думала, что он будет смотреть матч, а потом в Twitter что-то комментировать. Постараюсь это как-то распечатать и вставить в рамку. Я буду всюду брать ее с собой. Может быть, повешу на стену, чтобы видеть ее каждый день. (Улыбается.) Высокие ожидания от себя? Может быть, суровость к себе на самом деле помогла мне. Не знаю. Я просто стараюсь мыслить позитивно. Эта суровость, скажем так, помогла мне, потому что обычно я не очень позитивно настроена. Я просто продолжала давить на себя. Я говорила себе не очень хорошие слова», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Маррей после матча написал, что возможно причина, по которой 16-летняя россиянка переломила ход матча, кроется в ее ментальной силе, и в том, что она строга к себе и требует от себя большего, когда проигрывает.

В четвертом круге Андреева сыграет с Барборой Крейчиковой (Чехия, 9).

Теннис
Australian Open
Мирра Андреева
Энди Маррей
0
Читайте также
Бывшая теннисистка Аранча Санчес Викарио получила срок за мошенничество
Рублев победил Корду и вышел в четвертый круг Australian Open
Боец ВС РФ рассказал о смене тактики использования кассетных снарядов в ВСУ
Тело заслуженного артиста РФ Шиленкова нашли в ванной отеля в Москве
Пожар на нефтебазе под Брянском разгорелся до 1 тыс. кв. м
Британцы могут лишиться любимого блюда из-за запрета РФ на вылов рыбы
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Корда — Рублев: видеообзор матча третьего круга Australian Open
Рублев не смог поймать кузнечика на корте. Но разобрался с американцем в трех сетах
Андреева сыграет с Крейчиковой в четвертом круге Australian Open
Рублев — о своих перспективах на Australian Open: «Не хочу думать, хочу просто играть и все»
Джокович — второй теннисист, выигравший более 30 матчей подряд на Australian Open
Australian Open 2024, результаты 19 января: Андреева и Тимофеева в четвертом круге, Аванесян и Захарова вылетели
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Андреева сыграет с Крейчиковой в четвертом круге Australian Open

Корда — Рублев: видеообзор матча третьего круга Australian Open