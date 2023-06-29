Мирра Андреева: «Я довольна своими первыми матчами на траве. Хотя я все еще падаю»

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход в основную сетку Уимблдона.

В финале квалификации 16-летняя россиянка обыграла немку Тамару Корпач (7:5, 5:7, 6:2).

«Я очень довольна своими первыми матчами на траве. Вначале я не чувствовала себя комфортно на этом покрытии, но теперь, шаг за шагом, я чувствую себя все увереннее. Хотя я все еще падаю. Мне кажется, я падаю чаще других.

Я совсем не чувствовала себя уверенно, когда приехала сюда. Я старалась говорить себе, что нет никаких ожиданий, ты просто играешь, это твой первый турнир на траве. Это уже прекрасно, что тебе удалось сюда попасть. Сегодня я старался играть в свою игру и бороться за каждый мяч, и теперь я в основной сетке. Я никогда раньше не была на Уимблдоне», — приводит слова Андреевой официальный сайт турнира.

Соревнования основной сетки Уимблдона пройдут 3-16 июля.