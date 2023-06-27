Мирра Андреева прошла в полуфинал квалификации Уимблдона, обыграв Висенс Мас

Сегодня, 15:49
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла испанку Розу Висенс Мас в матче 1/4 финала квалификации Уимблдона — 6:3, 6:1.
Россиянка допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из 9.
Испанка один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки.
В полуфинале Андреева сыграет с победительницей пары Марсела Сакариас (Мексика) — Хлоэ Паке (Франция).
Российская теннисистка Дарья Астахова уступила 144-й ракетке мира из Словении Тамаре Зиданшек в матче 1/4 финала квалификации Уимблдона — 6:3, 4:6, 4:6.
В полуфинале квалификации Зиданшек сыграет против своей соотечественницы Кайи Юван.
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