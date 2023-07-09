Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:14

Мирра Андреева — о Надале: «Иногда я мысленно подражаю ему»

Виктория Кравченко
Мирра Андреева.
Фото AFP
Telegram Дзен

Российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в четвертый круг Уимблдона рассказала, кто является ее примером для подражания.

«Я всегда восхищалась Роджером Федерером. Он был моим кумиром. Но после того как Рафаэль Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в 2022 году... меня это очень впечатлило. Он одержал победу на Australian Open и «Ролан Гаррос» после травмы. Могу сказать, что я мысленно иногда пытаюсь подражать ему. И спрашиваю себя: «Как бы он поступил в этот момент?» — рассказала Андреева в интервью после матча.

В матче третьего круга 16-летняя спортсменка обыграла соотечественницу Анастасию Потапову — 6:2, 7:5. В 1/8 финала Андреева сыграет с американкой Мэдисон Кис.

Уимблдон
Мирра Андреева
Рафаэль Надаль
0
Читайте также
Как появился меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ: почему он может закончиться
Россия не получила приглашения на Азиатские игры. Допуск оказался гипотетическим?
В районе Керчи силы ПВО сбили крылатую ракету
В Финляндии назвали угрозой российскую недвижимость
В Иркутске спустя месяц поисков полуторагодовалой девочки нашли ее тело
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
Уимблдон-2023: результаты 9 июля в мужском одиночном разряде
Рублев победил Бублика в пяти сетах, Сафиуллин прошел Шаповалова. Онлайн-трансляция воскресенья на Уимблдоне
Рублев вырвал победу у Бублика и вышел в четвертьфинал Уимблдона впервые в карьере
Данилина и Маю во втором круге парного разряда Уимблдона сыграют с Самсоновой и Вавассори
Стало известно расписание Уимблдона на 10 июля
Андреева: «Я много тренировалась перед Уимблдоном, разговаривала с психологами и своей командой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стало известно расписание Уимблдона на 10 июля

Данилина и Маю во втором круге парного разряда Уимблдона сыграют с Самсоновой и Вавассори