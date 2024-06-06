Андреева: «Я обычный подросток — смотрю Netflix, иногда трачу много времени на соцсети»

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о том, чем она занимается в свободное от тренировок время.

«Я обычный подросток, потому что мне все еще нужно учиться в школе, что мне не нравится. В свободное время я смотрю много сериалов. Я смотрю Netflix, иногда трачу слишком много времени на соцсети или просто занимаюсь какой-нибудь ерундой. Когда я нахожусь дома, я веселюсь, общаюсь и просто делаю какие-то обычные вещи», — сказала Андреева на пресс-конференции.

В среду, 5 июня, 17-летняя россиянка одержала победу над второй ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко (6:7 (5:7), 6:4, 6:4) в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

В полуфинале «мэйджора» в Париже Андреева сыграет против итальянки Ясмин Паолини. Матч между ними пройдет 6 июня и начнется в 18.00 по московскому времени.