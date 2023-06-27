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«Большой шлем»

27 июня, 23:23

Мирра Андреева: «Мне сложно привыкнуть к траве — мяч отскакивает по-другому, трава скользкая»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своих ощущениях после первого матча на траве.

Андреева обыграла испанку Розу Висенс Мас в матче 1/4 финала квалификации Уимблдона — 6:3, 6:1.

«На первой тренировке я упала три раза. Мне довольно сложно привыкнуть к траве — движение другое, мяч отскакивает по-другому, трава скользкая. Я чувствую себя немного медленно, но думаю, что это нормально. Я стараюсь делать маленькие шаги и все еще чувствую себя опасной на корте. Как видите, пока все идет неплохо.

Мадрид и «Ролан Гаррос» были в прошлом. У меня много воспоминаний, как положительных, так и отрицательных, но я стараюсь двигаться дальше. Это был великий момент для меня, но сейчас я играю в следующем турнире и полностью сосредоточена на Уимблдоне», — приводит слова Мирры сайт WTA.

В полуфинал квалификации турнира «Большого шлема» вышли россиянки Элина Аванесян, Диана Шнайдер, Вера Звонарева, Мирра и Эрика Андреевы.

Мирра Андреева разгромила Розу Висенс Мас в&nbsp;первом матче квалификации Уимблдона.. Мирра Андреева сделала первый шаг в основную сетку Уимблдона. Юная россиянка великолепна и на траве
Источник: WTA
Теннис
Уимблдон
Мирра Андреева
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