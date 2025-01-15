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Сегодня, 15:01

Мирра Андреева — о выступлении в нейтральном статусе: «Я ничего не могу с этим сделать»

Камила Абдурахманова
Мирра Андреева.
Фото AFP
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Российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос о выступлении на турнирах под нейтральным флагом.

— Соболенко сказала, что будет счастлива, когда сможет снова играть под своим флагом. А вы что об этом думаете?

— Скажу, что я здесь ничего не могу сделать. От меня это не зависит, что будет, то будет. Я с этим ничего не могу поделать, — сказала Андреева на пресс-конференции.

На Открытом чемпионате Австралии в 2025 году 17-летняя Андреева сумела выйти в третий круг. Во втором круге теннисистка обыграла японку Моюки Утидзиму со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (10:8). За выход в 1/8 финала она будет бороться с польской спортсменкой Магдаленой Френх.

Теннисисты из России и Белоруссии выступают в нейтральном статусе с 2022 года.

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Теннис
Australian Open
Мирра Андреева
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