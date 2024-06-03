Россиянка Мирра Андреева и представительница Франции Варвара Грачева скрестят ракетки в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции в понедельник, 3 июня. Игра пройдет на корте имени Сюзанн Ленглен в теннисном центре Roland Garros в Париже (Франция). Матч начнется после 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня «Ролан Гаррос». На территории России легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию игры Андреева — Грачева можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

В истории очных противостояний соперницы ранее не встречались.

Выход в четвертый круг «мэйджора» в Париже — стал лучшим результатом 17-летней россиянки на «Ролан Гаррос». В прошлом году она вылетела в третьем круге.