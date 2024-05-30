Мирра Андреева сыграет с Викторией Азаренко во втором круге «Ролан Гаррос» 30 мая

Российская теннисистка Мирра Андреева встретится с белоруской Викторией Азаренко в матче второго круга «Ролан Гаррос» в четверг, 30 мая. Игра пройдет на 14-м корте теннисного центра Roland Garros в Париже (Франция). Встреча ожидается около 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Открытого чемпионата Франции. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию встречи Андреева — Азаренко можно бесплатно смотреть в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

В первом круге турнира 38-я ракетка мира уверенно победила в двух сетах американку Эмину Бектас — 6:2, 6:3.

21-й номер мирового рейтинга стартовала на «мэйджоре» в Париже с победы над аргентинкой Надей Подорошкой — 6:1, 6:0.