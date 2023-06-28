Мирра Андреева вышла в финал квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла француженку Хлоэ Паке в полуфинале квалификации Уимблдона — 6:1, 6:2.

Девушки провели на корте 59 минут.

102-я ракетка мира Андреева 2 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету 178-й ракетки мира Паке 2 эйса, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В финале квалификации 16-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Кароль Монне (Франция) — Тамара Корпач (Германия).