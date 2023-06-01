Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о выходе в третий круг «Ролан Гаррос».

В матче второго круга 143-я ракетка мира обыграла французскую теннисистку Диан Парри со счетом 6:1, 6:2.

«Я даже непредставляла, что через полгода после финала юниорского AО буду уже здесь. Я думала, что буду играть на юниорском «Ролан Гаррос», но теперь я здесь. Рада, что вы не замечаете, что я нервничаю. Сегодня, если честно, немного потряхивало, потому что в соперницах была француженка, и трибуны ее поддерживали. Я старалась сосредоточиться на своей игре и у меня все получилось», — сказала Андреева в послематчевом интервью.

В третьем круге турнира «Большого шлема» 16-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Юлия Грабер (Австрия) — Коко Гауфф (США).