Мирра Андреева проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»

Россиянка Мирра Андреева проиграла итальянке Ясмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» — 3:6, 1:6.

Матч длился 1 час 15 минут. 17-летняя россиянка за игру сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и не реализовала ни одного из 6 брейк-пойнтов. У 28-летней итальянки — 1 эйс и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Андреева допустила за игру 30 невынужденных ошибок, у Паолини — 10.

Паолини впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». За трофей на «мэйджоре» в Париже она сыграет с полькой Игой Свентек.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Ясмин Паолини (Италия, 12) — Мирра Андреева (Россия) — 6:3, 6:1