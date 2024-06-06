Андреева и Паолини сыграют в 1/2 финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Италии Ясмин Паолини сыграют в 1/2 финала женского одиночного турнира «Ролан Гаррос» 6 июня в Париже (Франция). Встреча пройдет на корте Филиппа Шатрие. Она начнется в 18.00 мск.

Видеотрансляция матча Андреева — Паолини в прямом эфире пройдет в профильных сообществах соцсети «ВКонтакте». В России официально не показывают игры «Большого шлема». Приводим несколько вариантов для просмотра 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий матча Андреева — Паолини на Открытом чемпионате Франции-2024.

17-летняя Андреева — 38-я ракетка мира. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» россиянка обыграла белоруску Арину Соболенко (6:7 (5:7), 6:4, 6:4). 28-летняя Паолини занимает 15-е место в рейтинге WTA. Итальянка в 1/4 финала турнира во Франции победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину (6:2, 4:6, 6:4).

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