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Сегодня, 10:30

Мирра Андреева — Ясмин Паолини: время начала и где смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Андреева сыграет с Паолини в 1/2 финала «Ролан Гаррос» 6 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисистка Мирра Андреева.
Мирра Андреева.
Фото AFP
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38-я ракетка мира из России Мирра Андреева сыграет против итальянской теннисистки Ясмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» 6 июня. Матч пройдет в Париже на корте Филиппа Шатрие. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Андреева — Паолини можно будет бесплатно и в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько способов — 1-й вариант и 2-й вариант.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей 12-го игрового дня Открытого чемпионата Франции-2024.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» 17-летняя Андреева обыграла вторую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко (6:7 (5:7), 6:4, 6:4), а 28-летняя Паолини победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину (6:2, 4:6, 6:4).

Теннис: новости и обзоры матчей, расписание турниров и календарь игр, актуальная статистика на сайте «СЭ».

Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
Ясмин Паолини
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