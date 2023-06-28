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«Большой шлем»

Сегодня, 00:02

Мирру Андрееву снимают для второго сезона сериала от Netflix «Брейк-пойнт»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российскую теннисистку Мирру Андрееву сопровождает съемочная группа Netflix, снимающая второй сезон сериала «Брейк-пойнт».

«Мы начали работать вместе еще в Париже. Мне нравится то внимание, которое они мне уделяют. Они просто следуют за мной, не задают никаких вопросов, так что все в порядке. Я просто делаю свое дело, а они просто рядом. Они милые. Пока что!», — приводит слова Мирры сайт WTA.

Премьера «Брейк-пойнта» состоялась в январе 2022 года, а вторая часть (эпизоды 6-10) стали доступны в июне 2023 года. В 2024 году на экранах появится второй сезон документального сериала о профессиональном теннисе.

27 июня 16-летняя россиянка сыграла свой первый матч на траве. Андреева обыграла испанку Розу Висенс Мас в матче 1/4 финала квалификации Уимблдона — 6:3, 6:1.

В полуфинал квалификации турнира «Большого шлема» также вышли россиянки Элина Аванесян, Диана Шнайдер, Вера Звонарева и Эрика Андреевы.

Мирра Андреева разгромила Розу Висенс Мас в&nbsp;первом матче квалификации Уимблдона.. Мирра Андреева сделала первый шаг в основную сетку Уимблдона. Юная россиянка великолепна и на траве

Теннис
Уимблдон
Мирра Андреева
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