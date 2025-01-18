Самсонова не сумела выйти в третий круг Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии-2025 в парном разряде. 26-летняя россиянка в паре с итальянкой Элизабеттой Коччаретто уступила японке Мию Като и мексиканке Ренате Сарасуа. Игра продолжалась 2 часа 6 минут. Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 59 900 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Парный разряд Второй круг Мию Като/Рената Сарасуа (Япония/Мексика) — Элизабетта Коччаретто/Людмила Самсонова (Италия/Россия) — 4:6, 6:3, 6:3