Морозова надеется, что Медведев успешно выступит на «Ролан Гаррос»

Чемпионка «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова надеется, что российский теннисист Даниил Медведев успешно выступит на Открытом чемпионате Франции в этом году.

«Надо начать с того, что Медведев совершил невероятное. Он действительно многих восхитил, и меня в том числе. Было очень интересно наблюдать за его финалом с Хольгером Руне — в первую очередь за тем, как мастерски он вёл игру, как срезал скорость прогрессирующего датчанина. У Даниила потрясающее чувство мяча, очень хорошее видение площадки. Это говорит о том, что он неслучайно занимает второе место в мировой классификации», — цитирует RT Морозову.

«Ролан Гаррос» пройдет с 28 мая по 11 июня.