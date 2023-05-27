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«Большой шлем»

Сегодня, 02:53

Морозова надеется, что Медведев успешно выступит на «Ролан Гаррос»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпионка «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова надеется, что российский теннисист Даниил Медведев успешно выступит на Открытом чемпионате Франции в этом году.

«Надо начать с того, что Медведев совершил невероятное. Он действительно многих восхитил, и меня в том числе. Было очень интересно наблюдать за его финалом с Хольгером Руне — в первую очередь за тем, как мастерски он вёл игру, как срезал скорость прогрессирующего датчанина. У Даниила потрясающее чувство мяча, очень хорошее видение площадки. Это говорит о том, что он неслучайно занимает второе место в мировой классификации», — цитирует RT Морозову.

«Ролан Гаррос» пройдет с 28 мая по 11 июня.

Логотип &laquo;Ролан Гаррос&raquo;. «Ролан Гаррос» — 2023: основная информация о турнире «Большого шлема»
Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1154003-morozova-tennis-medvedev-rolan-garros
Теннис
Даниил Медведев
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