Морозова: «Блинковой нужно поставить пять с плюсом за игру в матче с Рыбакиной»

Победительница «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова восхитилась игрой российской теннисистки Анны Блинковой в матче с Еленой Рыбакиной из Казахстана во втором круге Открытого чемпионата Австралии-2024.

«Она показала феноменальный теннис. Ее защита была сегодня просто феноменальная. Она, естественно, выбрала именно те удары, которые были неудобны сопернице, потому что Елена сегодня очень много ошибалась. Это не из-за того, что она не умеет играть справа или слева. Просто вот этот подкрученный удар, который Анна внесла в свою игру, — это было прекрасно. Ей надо поставить пять с плюсом за игру», — цитирует Морозову RT.

В третьем круге турнира «Большого шлема» 25-летняя Блинкова сыграет с итальянкой Ясминой Паолини.