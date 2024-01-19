Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 00:33

Морозова: «Блинковой нужно поставить пять с плюсом за игру в матче с Рыбакиной»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Победительница «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова восхитилась игрой российской теннисистки Анны Блинковой в матче с Еленой Рыбакиной из Казахстана во втором круге Открытого чемпионата Австралии-2024.

«Она показала феноменальный теннис. Ее защита была сегодня просто феноменальная. Она, естественно, выбрала именно те удары, которые были неудобны сопернице, потому что Елена сегодня очень много ошибалась. Это не из-за того, что она не умеет играть справа или слева. Просто вот этот подкрученный удар, который Анна внесла в свою игру, — это было прекрасно. Ей надо поставить пять с плюсом за игру», — цитирует Морозову RT.

В третьем круге турнира «Большого шлема» 25-летняя Блинкова сыграет с итальянкой Ясминой Паолини.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1260116-morozova-blinkova-rybakina-pobeda
Теннис
Australian Open
Анна Блинкова
Елена Рыбакина
0
Читайте также
Блинкова победила Рыбакину во втором круге Australian Open-2024
Москва примет чемпионат России по прыжкам в фигурном катании
Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по американскому судну
Член политбюро «Ансар Аллах» оценил решение США о включении в список террористов
В московском Измайлово начались традиционные крещенские купания
Глава Венгрии призвала к диалогу с Россией для урегулирования на Украине
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Тарпищев: «Медведев устроил сам себе нервотрепку во втором круге Australian Open»
Пивоварова считает, что Хачанов не пройдет дальше четвертого круга на Australian Open-2024
Петрова: «Рублев хорошо подготовился, расставил приоритеты и поставил цели на сезон»
Пивоварова призвала не ждать от Касаткиной феноменальных результатов
«На месте болельщиков досмотрел бы матч по ТВ перед сном». Медведев вернулся в игре до утра
Пивоварова: «Многие теннисистки боятся Мирру Андрееву»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Пивоварова считает, что Хачанов не пройдет дальше четвертого круга на Australian Open-2024

Тарпищев: «Медведев устроил сам себе нервотрепку во втором круге Australian Open»