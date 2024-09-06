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Сегодня, 06:12

Морозова: «Медведев был предсказуемым для Синнера в матче US Open»

Сергей Разин
корреспондент
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Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова прокомментировала поражение россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале US Open против итальянца Янника Синнера.

«На протяжении всего US Open Медведев играл в очень хороший теннис. Но в матче с Синнером у Даниила совершенно не пошла первая подача. Каждое очко приходилось вырывать с трудом, а Янник хорошо подготовился к Медведеву. В одном сете Даниил смог сломать Синнера, но итальянец — очень быстрый, он хорошо читает игру соперника. Синнер играл быстрее, у него лучше шла подача. Плюс Янник хорошо предугадывал подачи Даниила, они были предсказуемы для него, как и в целом действия соперника. Но Даня все равно молодец! Так долго держать отличную форму и высокий рейтинг — это потрясающий результат», — приводит слова Морозовой Metaratings.ru.

В полуфинале Синнер сыграет с британцем Джеком Дрейпером, который перед этим выиграл у австралийца Алекса Де Минаура — 6:3, 7:5, 6:2.

Источник: Metaratings
US Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
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