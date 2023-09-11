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«Большой шлем»

Сегодня, 15:10

Морозова считает, что у Медведева был шанс переломить ход матча с Джоковичем на US Open

Алина Савинова
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Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова высказалась о поражении россиянина Даниила Медведева в финале US Open-2023.

Медведев уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

«Я надеялась, что у серба забуксует удар справа, как иногда это у него бывает, но нет, и к тому же он просто здорово играл с лета. Просто рвал ритм игры Медведева и очень удачно выходил к сетке. Матч проходил волнами. Первый сет остался полностью за Джоковичем, а во втором завязалась равная борьба, и были моменты, когда Даниил мог выиграть. Шанс переломить игру у него был бы точно. Но надо понимать, что они оба бойцы, которые не сдаются до последнего, поэтому сложно сказать, как могли бы развиваться события дальше. Игроки такого уровня иногда демонстрируют чудеса на корте. Помню, Пит Сампрас в одном из матчей на US Open чувствовал себя очень плохо, и во время тай-брейка его просто стошнило прямо на корте. И вот после этого он вышел на подачу и исполнил эйс! Потом, когда его спросили, как ему это удалось, американец ответил: «Я увидел, что он сдвинулся влево». Поэтому подал под правую руку и выиграл затем и тот матч, и весь турнир. Вот из таких мелочей, из таких не заметных обычному глазу моментов и строятся большие победы лучших игроков», — цитирует Морозову RT.

Джокович одержал 24-ю победу в финале «Большого шлема» и в четвертый раз стал победителем US Open. Всего на счету 36-летнего теннисиста 96 побед в турнирах АТР в одиночном разряде.

27-летний Медведев — победитель одного турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2021). Всего в карьере он четыре раза выходил в финал турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1201684-morozova-medvedev-shans-dzhokovich
Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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