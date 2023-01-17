Мугуруса проиграла Мертенс в трех сетах в первом круге Australian Open

Сегодня, 05:59
Испанка Гарбинье Мугуруса уступила бельгийке Элисе Мертенс в первом круге Australian Open.
Мертенс одержала победу в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 6:1.
Во втором круге Мертенс встретится с победителем матча Лорен Дэвис (США) — Данка Ковинич (Черногория).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Элисе Мертенс (Бельгия, 26) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:1