Финалистка Уимблдона и «Ролан Гаррос» Паолини потерпела поражение в четвертом круге US Open

Сегодня, 19:26
Итальянская теннисистка Ясмин Паолини не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США-2024.
В матче четвертого круга 28-летняя итальянка в двух сетах проиграла чешке Каролине Муховой — 3:6, 3:6. Встреча длилась 1 час 9 минут.
Следующей соперницей Муховой станет победительница пары Каролина Возняцки (Дания) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 22).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Каролина Мухова (Чехия) — Ясмин Паолини (Италия, 5) — 6:3, 6:3