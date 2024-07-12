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Сегодня, 21:53

Джокович вышел в финал Уимблдона-2024 и второй год подряд встретится с Алькарасом

Алина Савинова
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович в трех сетах обыграл итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале Уимблдона-2024.

Встреча длилась 2 часа 51 минуту и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу второй ракетки мира. Джокович 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Музетти 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В решающем матче Джокович второй год подряд сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее по сетке прошел россиянина Даниила Медведева (6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4). В финале Уимблдона прошлого года победу одержал Алькарас, однако в личных встречах ведет серб со счетом 3-2.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 2) — Лоренцо Музетти (Италия, 25) — 6:4, 7:6 (7:2), 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2024/1/2/
Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
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