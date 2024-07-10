Музетти победил Фритца и сыграет с Джоковичем в полуфинале Уимблдона

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл американца Тэйлора Фритца в четвертьфинале Уимблдона — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 6:1. Игра продолжалась 3 часа 31 минуту. Музетти сделал 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Фритца 10 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. В полуфинале итальянец сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 63 470 000 долларов Открытые корты, трава Мужчины Одиночный разряд Четвертьфинал Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Тэйлор Фритц (США, 13) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 6:1