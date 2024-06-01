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Сегодня, 21:48

Музетти признался, что хочет помочь Синнеру сместить Джоковича с первой строчки мирового рейтинга

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти заявил, что готов помочь соотечественнику Яннику Синнеру стать первой ракеткой мира.

Для этого нужно, чтобы нынешний лидер рейтинга АТР серб Новак Джокович не вышел в финал «Ролан Гаррос». В третьем круге турнира он сыграет против Музетти.

«В матче против Джоковича я также постараюсь помочь Синнеру, который борется за первую строчку рейтинга. Советую ему не возлагать на меня надежд. У него свой собственный путь, я думаю, он уже хорошо написан, но вдруг я смогу ему помочь, хотя бы немного. Патриотизм не помешает», — приводит Tennis-Infinity слова Музетти.

На данный момент Джокович с 9960 очками возглавляет рейтинг АТР. Синнер, у которого 8770 очков, располагается на второй позиции. При этом если серб выйдет в финал, но не возьмет титул, то у итальянца все равно будет шанс стать первой ракеткой мира — для этого ему нужно дойти до 1/2 финала турнира.

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/djokovics-next-roland-garros-opponent-admits-he-wants-to-help-sinner-to-no-1
Теннис
Ролан Гаррос
Новак Джокович
Янник Синнер
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