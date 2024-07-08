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Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:27

Музетти вышел в четвертьфинал Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лоренцо Музетти.
Фото Reuters
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл француза Джованни Мпетши Перрикара в четвертом круге Уимблдона — 4:6, 6:3, 6:3, 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 5 минут.

В четвертьфинале Музетти сыграет с победителем пары Тэйлор Фритц (США, 13) — Александр Зверев (Германия, 4).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция, LL) — 4:6, 6:3, 6:3, 6:2

Теннис
Уимблдон
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