На Australian Open указали национальность российских и белорусских теннисистов

Организаторы Открытого чемпионата Австралии указали национальность российских и белорусских теннисистов в печатной версии отборочной сетки, опубликованной на официальном сайте турнира.

В онлайн-версии сетки россияне и белорусы показаны без флагов своих стран, однако если перейти на версию для печати, то рядом с их фамилиями появляются пометки RUS и BLR.

Квалификация Australian Open-2025 стартует 6 января. Матчи основной сетки пройдут с 12 по 26 января.

Российские и белорусские спортсмены с февраля 2022 года выступают на турнирах под эгидами ATP и WTA в нейтральном статусе.