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«Большой шлем»

5 января, 23:59

На Australian Open указали национальность российских и белорусских теннисистов

Алина Савинова
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Организаторы Открытого чемпионата Австралии указали национальность российских и белорусских теннисистов в печатной версии отборочной сетки, опубликованной на официальном сайте турнира.

В онлайн-версии сетки россияне и белорусы показаны без флагов своих стран, однако если перейти на версию для печати, то рядом с их фамилиями появляются пометки RUS и BLR.

Квалификация Australian Open-2025 стартует 6 января. Матчи основной сетки пройдут с 12 по 26 января.

Российские и белорусские спортсмены с февраля 2022 года выступают на турнирах под эгидами ATP и WTA в нейтральном статусе.

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