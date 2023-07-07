На Уимблдоне журналист поздравил с победой снявшуюся с матча теннисистку Бадосу

Один из журналистов на Уимблдоне поздравил испанку Паулу Бадосу с выходом в третий круг турнира, несмотря на то что спортсменка снялась с игры второго круга против Марты Костюк.

Бадоса из-за травмы отказалась продолжать игру при счете 2:6, 0:1 в пользу соперницы.

«Поздравляю вас с победой», — приводит Daily Mail слова журналиста на пресс-конференции после матча.

«Вообще-то я только что проиграла», — заявила Бадоса.

«Ой, вы не выиграли? Вы пропустили несколько матчей из-за травм. Можете рассказать, какой сейчас у вас уровень физической формы, насколько вы уверены в себе?» — продолжил журналист.

«Сейчас я точно не в лучшей форме. Только что я снялась с матча. Хотелось бы, чтобы я чувствовала себя лучше», — ответила испанка.

Бадоса отметила, что причина ее травмы — последствия стрессового перелома, который она получила ранее. Теннисистка объявила, что будет вынуждена сняться с микста Уимблдона, в котором должна была выступить с греком Стефаносом Циципасом.