На Украине потребовали запретить отцу Джоковича появляться на трибунах

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал организаторов турнира «Большого шлема» Australian Open-2023 запретить отцу Новака Джоковича появляться на трибунах до конца турнира.

«Это неприемлемо, это позор для турнира. Должны быть введены санкции. Важно узнать у Новака его мнение о ситуации», — приводит слова Мирошниченко Regnum со ссылкой на ABC News.

Ранее Срджан Джокович был замечен позирующим с болельщиками, которые принесли на Australian Open российский флаг с портретом президента РФ Владимира Путина. Также на одном из видео он сказал: «Да здравствуют русские!»

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии-2023 Новак Джокович одержал победу над россиянином Андреем Рублевым. Родители Джоковича присутствовали на матче. Они впервые приехали в Мельбурн после первого из девяти титулов сына на Australian Open.

В полуфинале турнира сербский теннисист сыграет против американца Томми Пола.