На US Open-2024 сработала пожарная сигнализация

2 сентября, 22:39
Матч российского теннисиста Даниила Медведева с португальцем Нуну Боржешем в четвертом круге US Open был прерван из-за технических проблем.
В Национальном теннисном центре в Нью-Йорке, где выступают спортсмены, сработала пожарная сигнализация. Также были приостановлены встречи и на других кортах.
Инцидент произошел во время третьего сета матча Медведева и Боржеша. Пауза продолжалась около 7 минут, после чего игра была возобновлена.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Медведевым и Боржешем.