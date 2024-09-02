На US Open-2024 сработала пожарная сигнализация

Матч российского теннисиста Даниила Медведева с португальцем Нуну Боржешем в четвертом круге US Open был прерван из-за технических проблем.

В Национальном теннисном центре в Нью-Йорке, где выступают спортсмены, сработала пожарная сигнализация. Также были приостановлены встречи и на других кортах.

Инцидент произошел во время третьего сета матча Медведева и Боржеша. Пауза продолжалась около 7 минут, после чего игра была возобновлена.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Медведевым и Боржешем.