Надаль обыграл Гаске, проиграв в первых двух сетах один гейм, и вышел в 1/8 финала US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в третьем круге US Open обыграл француза Ришара Гаске со счетом 6:0, 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. На счету испанца 2 эйса, 8 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнта. В 1/8 финала Надаль встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо. Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 60 102 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Третий круг Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Ришар Гаске (Франция) — 6:0, 6:1, 7:5