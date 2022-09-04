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«Большой шлем»

4 сентября, 04:47

Надаль обыграл Гаске, проиграв в первых двух сетах один гейм, и вышел в 1/8 финала US Open

Сергей Разин
корреспондент
Рафаэль Надаль.
Фото AFP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в третьем круге US Open обыграл француза Ришара Гаске со счетом 6:0, 6:1, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. На счету испанца 2 эйса, 8 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнта.

В 1/8 финала Надаль встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Ришар Гаске (Франция) — 6:0, 6:1, 7:5

US Open
Рафаэль Надаль
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