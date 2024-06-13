Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:17

Надаль подтвердил, что пропустит Уимблдон в 2024 году

Сергей Разин
корреспондент
Рафаэль Надаль.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пропустит Уимблдон в 2024 году.

«Мне грустно, что я не смогу ощутить прекрасную атмосферу Уимблдона в этом году, которая всегда будет в моем сердце, а также не смогу быть со всеми британскими болельщиками, которые всегда меня так поддерживали. Я буду скучать по ним всем», — сказал Надаль на пресс-конференции.

38-летний испанец также заявил, что примет участие в Олимпийских играх в Париже и сыграет в парном разряде с Карлосом Алькарасом.

Надаль дважды становился олимпийским чемпионом: в одиночном разряде в Пекине-2008 и в парном разряде в Рио-де-Жанейро-2016.

Летние Олимпийские игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Уимблдон
Рафаэль Надаль
1
Обсудить
Читайте также
Бельгия и Украина сыграют в группе E Евро-2024 со Словакией и Румынией
Лучший игрок РПЛ: как голосовали футболисты «Пари НН»
МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Зеленским украинский кризис
Студентам УрФУ массово аннулировали результаты экзаменов по английскому языку
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Петрова считает, что Синнер закончит год первой ракеткой мира