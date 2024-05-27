Надаль — после поражения от Зверева: «Высока вероятность, что это мой последний «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к болельщикам после поражения от немца Александра Зверева в первом круге «Ролан Гаррос».

В понедельник, 27 мая, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» уступил своему сопернику со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

«Мне тяжело говорить. Не знаю, станет ли этот матч последним перед вами — честно, во мне нет уверенности. Но даже если это так — мне очень понравилось. Трудно передать чувства словами. Это мое самое любимое место», — сказал Надаль после матча.

Также 37-летний спортсмен допустил, что матч против Зверева может стать последней в рамках его выступлений на «Ролан Гаррос».

«Трудно сказать, что будет в будущем. Высока вероятность, что я больше не вернусь на «Ролан Гаррос». Но я не могу сказать на 100 процентов», — отметил Надаль.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции-2024 Зверев сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция).