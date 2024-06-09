Надаль поздравил Алькараса с победой на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил соотечественника Карлоса Алькараса с победой на «Ролан Гаррос»-2024.

9 июня Алькарас в финале Открытого чемпионата Франции обыграл немца Александра Зверева — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

«Поздравляю Карлоса Алькараса с этой огромной победой! Великий! Очень рад твоим успехам!» — написал Надаль в своих социальных сетях.

Испанец впервые в карьере стал победителем «Ролан Гаррос». Ранее он выигрывал Открытый чемпионат США (2022) и Уимблдон (2023). Алькарас выиграл все три финала турниров «Большого шлема» в карьере.