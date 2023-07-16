Надаль — Алькарасу: «Наслаждайся моментом, чемпион!»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил соотечественника Карлоса Алькараса с победой на Уимблдоне. В финале он обыграл серба Новака Джоковича.

«Поздравляю, Карлос. Ты подарил нам огромную радость сегодня, и, конечно, пионер испанского тенниса Мануэль Сантана также поддержал бы нас в этом, где бы он ни, может быть, даже на Уимблдоне, к числу победителей которого ты присоединился сегодня. Крепко обнимаю. Наслаждайся моментом, чемпион!» — написал Надаль в соцсети.

20-летний Алькарас стал первым за 20 лет чемпионом Уимблдона не из «Большой четверки». Также он самый молодой игрок в Открытой эре, который выиграл US Open и Уимблдон.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Всего он провел 357 матчей, в которых одержал 314 побед.